Glory schorst Jamal Ben Saddik vijftien maanden na overtreden dopingregels

Adegbuyi reageerde vanmiddag via sociale media op het nieuws. ,, Haters will always hate! Cheaters will always cheat !”

Het is een chaos in de zwaargewichtdivisie van Glory, de populairste divisie. Een mooi affiche tussen wereldkampioen Rico Verhoeven en Antonio Plazibat was in orde gemaakt, maar moest tot na de zomer worden uitgesteld door een zware blessure van ‘The King of Kickboxing’. Ben Saddik is dus geschorst en Alistair Overeem is in afwachting van de uitslag van zijn B-staal, nadat hij positief testte op doping na zijn zege op Badr Hari. Hari op zijn beurt zei na die nederlaag serieus te overwegen te stoppen met kickboksen.