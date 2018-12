Goalie Blaak: van witheet naar euforisch

Maar er stonden twee Nederlandse goals tegenover. Met nog een minuut te spelen en de bal aan de andere kant van het veld, waande Blaak zich al WK-finalist. Maar Australië plaatste nog één lange bal, die kwam in de cirkel, en in plaats van hem weg te spelen tikte laatste man Glenn Schuurman hem ongelukkig in de richting van zijn keeper. ,,Dat is het vervelendste wat er kan gebeuren, op een bal vanaf 30 centimeter kan ik niet reageren”, legde Blaak uit. ,,Hij ging door mijn benen. Ik was witheet. Hij had goede intenties, maar raakte hem verkeerd. Ik zat zó lekker in de wedstrijd, dus ik was even geëmotioneerd.”



Hij moest zich snel herpakken. Maar wist ook: een serie shoot-outs is bepaald geen loterij. Met assistent-trainer Taco van den Honert werkte hij het hele jaar aan de 23-meterballen. Niet alleen op het veld, ook achter de computer, de shoot-outs van alle landen werden bekeken. Ze hadden dan ook een keurig lijstje van de vijf Australische nemers. ,,Wat ze de laatste vijf keer hebben gedaan, wat hun voorkeur is. Bij hun eerste man, Zalewski, ging het precies volgens plan. Maar omdat Australië begon, was ik bij de tweede en derde shoot-out te passief, en ging ik nadenken over dat blaadje. Ik zei tegen Taco: fuck dat blaadje, ik doe het gewoon op gevoel. Daarna nam ik meer risico.”