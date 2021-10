Golden State Warriors lijden eerste nederlaag van het NBA-seizoen

De basketballers van Golden State Warriors hebben voor het eerst een nederlaag geleden in het nog prille NBA-seizoen. In het Chase Center in San Francisco, de thuisbasis van de Warriors, was Memphis Grizzlies na overtime te sterk. Het werd 104-101.

Na de reguliere speeltijd was de stand 98-98. In de verlenging kwam de thuisploeg tot drie punten, terwijl de Grizzlies zes punten maakten. Namens de Warriors was Stephen Curry goed voor 36 punten, maar in de slotfase liet hij het afweten. Opmerkelijk genoeg noteerde hij in het vierde kwart en de extra tijd geen enkel punt. Ja Morant was aan de zijde van de Grizzlies met 30 punten de topschutter. Hij kwam in het vierde kwart tot 15 punten.

De Warriors hadden de eerste vier duels gewonnen in de Western Conference. Utah Jazz, dat Houston Rockets met 122-91 overtuigend versloeg, is de enige club die nog ongeslagen is in het westen.

Dallas Mavericks bezorgde San Antonio Spurs de vierde nederlaag op rij. Mede dankzij 25 punten van Luka Doncic werd het in Dallas 104-99 voor de Mavericks. In het eerste kwart keek de thuisploeg nog tegen een achterstand van 20 punten aan, maar na 5 minuten in het tweede kwart was de achterstand al ongedaan gemaakt.