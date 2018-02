Golfer Bill Haas zwaargewond na auto-ongeluk

Video Lebron James schittert bij Cleveland

10:12 Met 37 punten was basketbalvedette LeBron James weer eens de grote man bij Cleveland Cavaliers dat met 120-112 te sterk was voor Oklahoma City Thunder. Voor James, ook nog goed voor acht rebounds en acht assists, was het alweer de vijfde keer dit seizoen dat hij 35 punten of meer scoorde.