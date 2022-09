Golfer Bryson DeChambeau mikpunt van spot na dramatische reactie: ‘Ik kan niks meer zien!’

Met video Volleybal­lers boeken bij WK knappe zege op Argentinië: ‘Dit is echt geweldig’

De Nederlandse volleyballers hebben in hun tweede groepswedstrijd op het WK in Slovenië en Polen een knappe overwinning geboekt op Argentinië. De ploeg van bondscoach Roberto Piazza vocht zich tegen de winnaar van het brons bij de Spelen van vorig jaar in Tokio terug van een achterstand van 2-0 in sets en won het duel met 3-2. De setstanden waren 28-30 20-25 25-21 27-25 15-9.

29 augustus