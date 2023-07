Golfer Rory McIlroy voltooit unieke trilogie met zege op Schotse Open

Podcast De Pacer | Dit zijn de trainingen waar je je vooraf al op kunt verheugen

Droom lekker weg en geniet mee, of pak juist de blocnote erbij en pen driftig mee, want we gaan onze favoriete trainingen af. Je weet wel, die trainingen waar je je vooraf al op kunt verheugen. Maar los van de 8x1000m of de ‘steady’ duurloop, gaan de favoriete trainingen over meer dan alleen de afstand en de tijd. Het gaat om het gevoel, de controle, de omgeving, de groep.