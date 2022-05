Golffeestje wordt nachtmerrie voor Joost Luiten: ‘Het liefst flikker ik de tas met clubs in de hoek’

Dutch OpenHij kwam om te winnen, maar het liefst was Joost Luiten tijdens het toernooi in rook verdwenen. Voor de tweevoudig winnaar werd ‘zijn’ Dutch Open een ware nachtmerrie, waar maar geen einde aan leek te komen. „Ik schaam me kapot hoe ik hier speel.”

Ondanks dat Joost Luiten inmiddels is afgezakt naar plek 401 op de wereldranglijst en sinds enige tijd niet meer de eerste Nederlander is op die ranking, is de 36-jarige profgolfer uit Bleiswijk nog steeds hét gezicht van golf in eigen land. Met recht, want Luiten is goed voor zes overwinningen op de Europese Tour, waarvan twee keer het Dutch Open. Daarom siert jaarlijks zijn gezicht de vele posters en billboards van het toernooi en zijn alle ogen gericht op de golfambassadeur van Nederland.

Diezelfde publiekslieveling, die nooit een blad voor de mond neemt, wilde op zaterdag het liefst van Bernardus Golf verdwijnen. Opgaan in rook. Van zijn bravoure waarmee hij op de openingsdag van het toernooi als klassementsleider over de baan in het Brabantse Cromvoirt liep, was zaterdag helemaal niets meer over na een dramatische derde ronde.

Quote Dit zijn dagen dat je terugdenkt aan de dag dat je besloten hebt om professio­neel golfer te worden. Was ik maar gewoon gaan studeren Joost Luiten

Zijn score van +7 (liefst veertien slagen meer dan donderdag) bracht hem in wanhoop. „Dit zijn dagen dat je terugdenkt aan de dag dat je besloten hebt om professioneel golfer te worden. Was ik maar gewoon gaan studeren, denk je dan. Het is gewoon heel zielig hoe ik speel.”

Ook gisteren, nadat Luiten zijn toernooi had afgesloten met een ronde van 69 slagen (-3), was hij wederom keihard voor zichzelf. „Ik schaam me kapot. Dit doet pijn. Het liefst ga je in rook op en sta je na afloop niemand te woord.”

Quote Als deze sport makkelijk was geweest, dan had iedereen hier zijn geld mee kunnen verdien. Golf is echt moeilijk en heel frustre­rend Joost Luiten

Toch meldde hij zich, na een fraaie afsluitende en door het publiek luid bejubelde eagle (twee slagen onder par, red.) op de par 5 hole achttien, in de media-zone. De borst vooruit, kritisch en eerlijk. „Golf is hard, het spelletje is moeilijk. Het houd je heel klein en met beide benen op de grond. Het liefst flikker ik de tas met clubs in de hoek en pak ik ze er nooit meer uit. Maar als deze sport makkelijk was geweest, dan had iedereen hier zijn geld mee kunnen verdienen. Golf is moeilijk en heel frustrerend. Donderdag is iedere slag goed, zaterdag raak ik geen bal.”

Het is de sport in een notendop. „Het zijn de slechte slagen die voor een hoop frustratie zorgen.” Na de recente wisseling van zijn vertrouwde trainer na een samenwerkingsperiode van ruim 20 jaar, moet Luiten wennen aan de veranderingen en kleine aanpassingen. „Achter de schermen is het niet altijd even leuk, maar ik sta nog steeds achter mijn keuze. Dit is een periode waar ik doorheen moet. Ergens in ons hoofd zijn wij golfers zo gek om toch iedere keer opnieuw terug te gaan naar die klotebaan en maar weer ballen te gaan slaan. Om steeds die frustratie op te zoeken. Soms denk ik wel: ik kan niet wachten tot ik klaar ben.”

Waarom dan toch steeds weer die zelfkwelling? „Diep van binnen weet ik dat ik goed ben. Naar dat niveau, dat constante goede spel, daar wil ik naar terugkeren. Dat is mijn grote uitdaging, daar werk ik keihard aan.”

Nog even over z’n allerlaatste slag van het toernooi, die Luiten enorm opluchtte. Niet zozeer omdat-ie twee onder par was - ‘leuk voor het publiek dat ze nog wat te juichen hadden’ - maar vooral omdat zijn lijdensweg op de fraaie en geprezen baan van Bernardus Golf daarmee eindelijk was afgelopen. „Hoe ik me deze editie ga herinneren? Niet. Dit ben ik morgen alweer vergeten.”