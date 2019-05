Golfster Van Dam kan stunt op dag 1 geen vervolg geven in Daly City

NBA play-offs Rockets dwingen dankzij Harden vierde partij af tegen Warriors

8:29 Houston Rockets heeft ternauwernood een vierde wedstrijd afgedwongen in de kwartfinale van de play-offs in de NBA tegen Golden State Warriors. De regerend kampioen van de Amerikaanse basketbalcompetitie had vlak voor de reguliere speeltijd een voorsprong, maar de basketbalclub uit Houston wist voor eigen publiek nog naast de Warriors te komen. In 'overtime' liepen de Rockets uit naar de eindstand van 126-121.