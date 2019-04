Goud voor zeilers Van Aanholt en Jongens

Hun concurrenten, regerend wereldkampioenen Annemiek Bekkering en Annette Duetz, finishten in de medalrace als vijfde en sloten de wedstrijd af als negende in het eindklassement. De Europese kampioenschappen, half mei in het Britse Weymouth, gelden als tweede en laatste selectiemoment voor Tokio.

Van Aanholt en Jongens kwamen opgelucht aan wal. ,,We zeiden van tevoren al: selectie of niet, we gaan gewoon voor een medaille. We kunnen dit. Je kan heel gestresst zijn, maar we probeerden juist heel erg rustig te blijven en goed te kijken, en dat is gelukt. We zitten al een jaar lang bij die top. We zaten er telkens net tegenaan, maar dan kwam het net niet tot uiting. Het is super dat het nu eindelijk gelukt is'', zei Van Aanholt. En Jongens over het olympisch perspectief: ,,We staan er goed voor, maar we zijn er nog niet. We gaan gewoon door en er verandert niks. We willen ook bij het EK weer eerste worden.‘’