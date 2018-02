Gridgirls? Rondemissen? Nog lang niet uitgebannen

Wellicht dat de belangrijkste motorenklasse snel het voorbeeld volgt van de Formule 1, maar vooralsnog is nog niet aangekondigd dat ook de MotoGP het straks zonder vrouwen in de paddock en op de grid gaat doen. Journaliste en voormalig gridgirl Amy Dargan sprak zich al ferm uit op Twitter. ,,Zoals velen van jullie weten was ik eerst gridgirl. Dat deel van mijn leven heeft mijn leven in een heel positieve zin gevormd en het is iets waar ik absoluut geen spijt van heb. Ik ben het erdan ook totaal niet mee eens dat de aanwezigheid van gridgirls vrouwen er van weerhouden om de sportwereld binnen te komen in een andere rol.