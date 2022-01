Grizzlies op weg naar clubrecord met achtste overwinning op rij

Bescheiden­heid Van der Poel geen toneelspel: Van Aert superieur in Dendermon­de

Mathieu van der Poel keerde terug in de cross met een tweede plek achter zijn eeuwige rivaal Wout van Aert. Na zijn comeback in de wereldbekerwedstrijd in Dendermonde moet hij zich in recordtijd - een maand - klaarstomen voor het WK.

