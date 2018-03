Grol durft het in Rusland weer aan tegen de zwaargewichten

Grol (32) nam na de Olympische Spelen in Rio, die voor hem teleurstellend verliepen, een lange pauze waarin hij zich liet opereren aan een schouder. In november judode hij in het Marokkaanse Marrakech zijn eerste wedstrijd als zwaargewicht, maar hij lag er al snel uit en hield er knieklachten aan over. Hij acht zichzelf weer fit genoeg voor een confrontatie met de wereldtop in Rusland.