Grol: Ik lijk een kind naast ze, maar ik win wel

Door Lisette van der Geest



Voorheen kon Henk Grol zonder al te veel nadenken de judomat opstappen, een worp inzetten en zijn concurrenten proberen te ‘gooien’. Tegenwoordig werkt de judoka, winnaar van twee keer brons bij de Olympische Spelen, anders. Nu denkt hij over het hangen aan tegenstanders, in plaats van duwen. En aan hoe hij ze tactisch tegen straffen op kan laten lopen. Grol (33) moet wel, sinds hij zwaargewicht is, en uitkomt tegen mannen van soms 60 kilo zwaarder.



,,Ik heb in mijn leven genoeg spectaculair judo laten zien”, zegt Grol. Oftewel: dat hij in het verleden in de klasse tot 100 kilogram juist wilde judoën en genoot van confrontaties en vernederende worpen in plaats van tactisch spel, dat maakt hem niks uit. ,,Het kan me niks meer schelen, het gaat om winnen. En dit gaat ook wel spektakel opleveren. Als het een keer niet gaat, ga ik all-in, dan wordt het wel powerplay.”



Hij heeft er inmiddels al wat toernooien opzitten, maar volgende week vrijdag komt Grol voor het eerst uit op het EK in de zwaarste categorie, tussen de zwaargewichten. Nooit meer het gevecht om af te vallen voor wedstrijddagen. Nu staat hij tussen mannen van soms 170 kilo. En dat gaat vooralsnog goed, zegt Grol. Zelf 113 kilo en 1.90 meter lang. ,,Ik verbaas me er wel over dat iemand van 2.00 meter en 40 kilo meer zich soms laat foppen door mij.”