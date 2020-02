Grol zegeviert bij Grand Slam in Parijs

Het was de eerste toernooi-overwinning van Grol sinds zijn zege in de Grand Slam van Osaka in december 2018.



Roy Meyer, zijn concurrent in de strijd om het ene te vergeven olympische ticket, belandde na een nederlaag in de kwartfinales in de herkansingen. Na een nederlaag tegen de Cubaan Andy Granda verspeelde hij ook het zicht op een bronzen plak.