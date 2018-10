'Grootste UFC-gevecht ooit' krijgt staartje

De NSAC (Nevada State Athletic Commission), de commissie die de wedstrijden overziet, is bezig met een officieel onderzoek naar zowel de Russische wereldkampioen Nurmagomedov als de Ier McGregor. Aanvankelijk leek de NSAC zich alleen te richten op de Rus, maar na nieuw videobewijs en getuigenverklaringen worden ook de acties van The Notorious onder de loep genomen. Nurmagomedov hangt een schorsing en een boete boven het hoofd en bovendien kreeg hij zijn premie van twee miljoen dollar, in afwachting van de boete, nog niet uitgekeerd. Hoewel het er eerst op leek dat hij zijn wereldtitel zou moeten inleveren, heeft UFC-voorzitter Dana White aangegeven dat de Rus deze mag houden. McGregor kreeg zijn bijdrage van drie miljoen dollar wél. Naar verwachting volgt de uitspraak in het onderzoek in november.



Het onderzoek van de NSAC komt na de chaos die ontstond na het wereldtitelgevecht. Vlak nadat McGregor de strijd opgaf in de vierde ronde klom Nurmagomedov de octagon uit om Dillon Danis, een coach uit het kamp van McGregor, aan te vallen. Op hetzelfde moment viel iemand uit het Russische kamp McGregor van achteren aan in de kooi. Zowel in het publiek als in de octagon vielen rake klappen, waarna Nurmagomedov zijn kampioensgordel vanwege de grimmige sfeer niet in de ring kreeg uitgereikt. Onder politiebegeleiding verlieten de twee vechters de zaal.



McGregor leek direct na afloop zelf weinig schuld te hebben aan de rellen, bovendien gaf hij aan geen aanklacht te willen indienen tegen de man die de octagon inklom en hem een klap gaf. Maar uit extra beeldmateriaal en getuigenverklaringen blijkt dat de Ier ook niet heilig was na afloop. Nurmagomedov bekende al direct schuld en bood zijn excuses aan. Het disrespect van McGregor noemde hij als belangrijkste reden waarom hij door het lint ging.