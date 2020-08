'Gymnastiekunie hield rapport mishandeling turnsters intern'

Zonderland over misstanden in turnwereld: ‘Dat is schokkend’

4 augustus Epke Zonderland zegt geschokt te zijn door de verhalen die nu naar buiten komen over de misstanden in de turnwereld. ,,Ik was daar wel verbaasd over. We hoorden de verhalen eerst wel, maar hoopte dat het incidenten waren. Maar nu blijkt dat veel meiden hun turncarrière wel zo ervaarden. Dat is schokkend.”