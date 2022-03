Haar wereld stortte in, maar schansspringster Sara Marita Kramer toont opmerkelijke veerkracht

Het is een paar maanden later en Sara Marita kan alweer lachen, al is het voorzichtig. Ze maakt zich net op voor een bezoek aan een basisschool in het dorp Maria Alm, waar ze met haar familie woont. Haar vader bestiert een hotel, dat ze ooit in 2008 begonnen nadat ze vanuit Apeldoorn, waar ze geboren werd en opgroeide, naar Oostenrijk verhuisde.