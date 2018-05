Hammon kan de eerste vrouwelijke coach in de NBA worden en dat levert discussie op

De 37-jarige routinier Pau Gasol ergerde zich zelfs zo aan alle discussie dat hij besloot een omvangrijke open brief te schrijven op thepayerstribune.com. ,,Ik zou het pas vreemd vinden als er geen enkel NBA-team in haar diensten geïnteresseerd zou zijn", schrijft Gasol over Hammon, onder wie hij bij de Spurs zelf speelt. ,,Ik zit al zeventien jaar in de NBA. Heb twee kampioenschappen gewonnen en speelde onder twee van de scherpste geesten in de geschiedenis van de sport, Phil Jackson en Gregg Popovich. Ik zeg: Becky Hammon kan een NBA-team coachen."



Wat Gasol nog wel het meeste ergert, is dat er mensen zijn die blijkbaar vinden dat een mannensport een mannensport moet blijven. ,,Dat soort argumenten stoort me enorm. Terwijl we allemaal geweldige stappen in de samenleving maken, ons sociale bewustzijn vergroten en ons inspannen voor diversiteit en gelijkheid. Het is wat wordt verwacht. Wat nog belangrijker is - het is wat goed is. Waarom zou het dan oké zijn om als sport gesloten te blijven? Als een soort van toevluchtsoord, onze eigen bubbel van onwetendheid? Het doet mij alleen maar beseffen dat we nog een lange weg te gaan hebben."