Handbalkeeper Eijlers (39) heeft vooral geluk gehad

Laatste EK-kansDe handen van Gerrie Eijlers (39) vertellen zijn levensverhaal. Ze brachten de doelman uit Volendam naar de handbaltop, maar herinneren hem ook voor altijd aan de cafébrand van 2001. In aanloop naar de twee laatste kwalificatieduels van Oranje vertelt Eijlers over de EK-missie, zijn profcarrière en die bewuste nieuwjaarsnacht.

Door Lisette van der Geest



Voor Gerrie ­Eijlers is er weinig zo leuk als handbal. Het teamgevoel, het met z’n allen vechten. Laten zien dat je beter bent dan anderen. En het mooiste is de concurrenten bang maken zodat ze nog slechter gaan spelen, vertelt hij met een grijns. Als keeper is hij sowieso bevoorrecht: je speelt individueel én in een team. ,,Het beste van twee werelden.”

Quote Volendam is een apart dorp. Gerrie Eijlers

Eijlers (39) was jarenlang prof in Duitsland. Behoorde nationaal tot de besten van zijn generatie in een tijd waarin Nederland internationaal weinig voorstelde. Op club­niveau mat hij zich met de wereldtop. Maar nooit haalde hij een EK of WK. Dat wringt. Morgen en zondag speelt Nederland de laatste twee kwalificatieduels voor het EK 2020, uit tegen Estland en thuis tegen Letland. Sceptici zeggen dat de ploeg er slecht voor staat. Maar Eijlers schat de kans op kwalificatie groter dan ooit. Mislukt het, dan is het te laat voor de Volendammer.

Op zijn 17de kwam Eijlers bij het Nederlands team. ,,Ja”, zegt hij gekscherend, ,,als ik een beetje mijn best had gedaan, had het gekund: een kind van mij in dit team.” Hij zag het niveau in ruim twintig jaar veranderen. ,,Dat Nederland een eindtoernooi gaat halen, weet ik zeker. De laatste acht jaar zitten we er dicht tegenaan. De vraag is alleen wanneer.” Het zou voor het eerst sinds 1961 zijn.

Handbalgekken

Met een club presteren is mooi. Maar niets haalt het bij succes met het nationaal team. ,,In Duitsland speelde ik tegen de beste clubs ter wereld”, zegt Eijlers. ,,Als het in het Nederlands team gaat over de grootste spelers ter wereld, weet ik: daar heb ik tegen gespeeld. Maar als je dat kunt doen met je éigen land. Dat is toch weer wat anders. Een nationale selectie is hechter. We hebben nu een groep met allemaal handbalgekken. Zij gaan er vol voor. Handballen, eten en slapen, meer niet. Dat is leuk om te zien.”

Het leeftijdsverschil met de jongsten biedt alleen maar ruimte voor grappen. Komt er een liedje uit de jaren 60 uit de speaker, hoort hij: ,,Kijk, hier was jij 20.” Eijlers lacht. ,,Maar ik pest die jongens ook. Zie ik een haartje op een kin, zeg ik: Zo, groeit dat al op je 12de?”



Eijlers speelde vanaf 2004 dertien jaar in de Bundesliga, de beste competitie ter wereld. Zijn twee kinderen zijn in Duitsland geboren. Lag de clubcompetitie stil, dan zag hij teamgenoten naar EK’s en WK’s gaan. ,,Ik heb vaker gedacht: ik ben in het verkeerde land geboren.” Zijn teamgenoten hoorden bij de échte landen, zo voelde dat. ,,Nu wij steeds beter presteren is Nederland een écht land.”

Volledig scherm © Marlies Wessels Lees verder onder de foto

Inmiddels woont hij weer in Volendam. In 2017 benaderde KRAS/Volendam hem, zijn oude club. Ze konden ook een baan voor hem regelen. Eijlers dacht: nu de kans er is, moet ik die stap zetten. Ik moet toch een keer beginnen met werken. En dit lijkt bij me te passen.

Hij werkt tegenwoordig vijf dagen in de week, 32 uur in totaal in de ICT bij Facilityapps, een bedrijf dat apps ontwikkelt voor bouw-, groen- en schoonmaakbedrijven. De ene week werkt hij meer dan de andere. ,,Met het Nederlands team en met trainingskampen en wedstrijden bij Volendam zit je zo aan de zes weken van huis.”

Volendam is thuis. Of zoals Eijlers met een lachje zegt: ,,Het is een apart dorp.” Hij groeide er op, zijn familie woont er. In het vissersdorp moet je niet boven het maaiveld willen uitsteken, weet hij. ,,Jan Smit kan hier gewoon over straat, niemand die wat zegt. Iedereen blijft normaal, werkt hard en is eerlijk.” En wie niet hard werkt, krijgt dat te horen. Keept hij slecht? Dan is Eijlers verzekerd van commentaar. ,,Dat vind ik wel mooi. Je moet er niet altijd omheen draaien.”

Vage littekens

Quote In het begin kocht ik alles wat ik wilde. Een laptop, een stereoto­ren. Gerrie Eijlers Volendam is ook de plek van de ­cafébrand die tijdens de nieuwjaarsnacht van 2001 aan veertien mensen het leven kostte. 241 slachtoffers werden opgenomen in het ziekenhuis, Eijlers was één van hen. Hij vertelt er liefst niet veel over.



Het is voorbij, verleden tijd. Hij wil nabestaanden er niet onnodig aan herinneren. ,,Maar het hoort wel bij mijn leven.” Op zijn handen wat vage littekens. Een paar maanden per jaar hoest hij vaak, door irritatie in zijn longen.

Hij stond midden in het café en zag het gebeuren: een pakje sterretjes dat aangestoken werd, de vlam die de droge kerstversiering aan het plafond raakte. Het donker, door de lampen die uitgingen. Hij voelde de plotse gigantische hitte, de zuurstof die wegtrok uit de ruimte. Hij raakte buiten bewustzijn. Tot iemand een raam insloeg. Vervolgens werkte Eijlers zichzelf naar de trap, naar beneden, naar buiten. Waar hij de vellen huid aan zijn handen zag hangen.

,,Maar je voelt niks. Te veel adrenaline en je bent bezig met anderen.” Daar buiten zag hij het verschil tussen persoonlijkheden. ,,Tussen mensen die aan zichzelf denken en de mensen die anderen helpen en terug naar binnen gaan. Ook daardoor zijn jongens overleden. Dan ben je een speciaal mens. Een groot iemand, vind ik.”

Eijlers werd naar het ziekenhuis in Utrecht gestuurd, waar hij vervolgens een dag of acht in coma lag. Hij had te veel roet ingeademd, zijn longen moesten worden schoongemaakt. ,,Toen ik bijkwam wist ik gelijk wat er gebeurd was. Ik verloor iemand van ‘de handbal’, die dichtbij stond. Sowieso ken je iedereen natuurlijk. Alles is dichtbij hier in Volendam.”