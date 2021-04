Handballers dicht bij EK na knappe zege op Turkije

VideoDe Nederlandse handballers hebben met een knappe uitzege op Turkije zo goed als zeker plaatsing voor het Europees kampioenschap in 2022 afgedwongen. De ploeg van bondscoach Erlingur Richardsson won in een lege sporthal in Eskisehir met 32-24. Oranje kwam daarmee steviger op de tweede plaats in de kwalificatiepoule, die recht geeft op rechtstreekse plaatsing voor de eindronde.

Als koploper Slovenië later vandaag wint van Polen, is plaatsing al zeker. Gebeurt dat niet, dan moeten de handbalmannen zondag in thuisbasis Almere nog wel vol aan de bak in de laatste groepswedstrijd tegen de Polen. De Nederlandse handballers deden pas één keer mee aan een EK. Dat was in januari 2020 in Noorwegen. Toen werd de ploeg uitgeschakeld in de groepsfase.

Hoekspeler Alec Smit was een van de uitblinkers bij Oranje. Hij scoorde zes keer. Erkend topschutter Kay Smits noteerde vijf treffers. Sterspeler Luc Steins bleef lang op de bank. De vedette van de ploeg speelde alleen het laatste kwartier mee. Dani Baijens, Rutger ten Velde, Iso Sluijters en Samir Benghanem maakten ieder vier doelpunten.

De mannen van Richardsson kenden een sterk begin, waarin ze al snel een riante voorsprong namen (13-7). De Turken oogden in die fase wat machteloos, maar ze kwamen tegen het einde van de wedstrijd goed terug. Bij rust was de stand 15-12 in het voordeel voor Nederland.

In de tweede helft bleef het gastland, dat nog geen wedstrijd won in de kwalificatie, goed aandringen. Pas vanaf de stand 22-21 slaagde het Nederlands team erin de eigen dekking wat compacter te zetten. Door het inbrengen van Steins kwam er meer snelheid en beweging in de ploeg. Het gevolg was dat Turkije amper nog doelman Bart Ravensbergen wist te passeren en dat de schoten op het Turkse doel bijna allemaal raak waren.

,,Het was misschien niet onze allerbeste wedstrijd, maar de winst is wel heel belangrijk. We gaan zo op onze hotelkamer naar de wedstrijd tussen Slovenië en Polen kijken en hopelijk kunnen we na afloop een klein feestje vieren”, zei spelverdeler Baijens na de wedstrijd op Ziggo Sport.

Baijens vervulde het grootste deel van de wedstrijd de rol van Steins. Richardsson spaarde zijn belangrijkste speler, die ook nog volop actief is voor zijn club Paris Saint-Germain. ,,We hadden wat slechte fases, waarin we wat slordig waren, maar in de tweede helft pakten we het goed op. En met Luc in de ploeg erbij, kwam er meer snelheid en scoorden we een stuk makkelijker.”

Volledig scherm De Nederlandse handballers op archiefbeeld. © ANP