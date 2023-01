Handballers kunnen niet stunten tegen Duitsland en zijn uitgeschakeld op WK

De handballers zijn bij het WK in Polen uitgeschakeld voor een plaats in de kwartfinale. Een sensatie zat er in de beslissende wedstrijd tegen Duitsland niet in (26-33).

In Katowice was het een ontmoeting tussen groot en klein. Na sterke prestaties tegen de mindere goden en een minimale nederlaag tegen Noorwegen (26-27) was de partij tegen Duitsland voor het team van coach Staffan Olsson een unieke, maar ook de enige kans om de handbalwereld op de kop te zetten en de kwartfinaleplaats te veroveren.

David tegen Goliath was het ook letterlijk. Waar Nederland het vooral moest hebben van snelheid en vlotte combinaties tussen relatief kleine mannetjes - het spel waar de ploeg om wordt geroemd - had Duitsland zeker in het hart van de dekking een paar grote kerels opgesteld. Jonge gasten als Jan Knorr en Julian Koster moesten voorkomen dat de Nederlandse troeven Luc Steins en Kay Smits uitgespeeld konden worden.

De uitdager kwam in de laatste tien minuten van de eerste helft in de problemen. Het tempo viel helemaal weg en dat was uiteraard in het voordeel van de zwaargewichten in het team van bondscoach Alfred Gislason. Bovendien lieten de hoekspelers Rutger ten Velde en Niels Versteijnen kansen liggen. Uit een strafworp zorgde Knorr voor het eerste gaatje (10-13). Aan de overkant miste Smits voor het eerst tijdens dit toernooi een strafworp, na 11 voltreffers.

De tweede helft begon met negen lange minuten zonder Nederlands doelpunt. Samir Benghanem, Dani Baijens en Smits mikten op de paal en de Duitse ploeg bleef met regelmaat scoren. Toen Smits wel een strafworp benutte, in tweede instantie, was het 13-20 en de partij al lang en breed beslist. Aan Duitse kant groeide keeper Andreas Wolff tot grote hoogte, met een reddingspercentage van bijna 50 procent.

Duitsland en Noorwegen maken maandag uit wie de groep wint en tegen Frankrijk of Spanje speelt in de kwartfinale. In het laatste duel tegen Servië staat voor Oranje de derde plaats in de poule op het spel. Een goede klassering kan Nederland nog helpen aan een plaats in het olympisch kwalificatietoernooi voor Parijs 2024.

Stand: Noorwegen 4-8, Duitsland 4-8, Nederland 4-4, Servië 4-4, Qatar 4-0, Argentinië 4-0.

Programma, maandag: Nederland - Servië (18.00 uur).