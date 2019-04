Handballers onderuit in Slovenië

De ploeg van bondscoach Erlingur Richardsson had in het duel in Almere de hele wedstrijd geleid, maar gaf in de slotfase een kleine voorsprong uit handen. In Slovenië moesten de handballers steeds in de achtervolging op de ploeg die bij het laatste WK nog derde werd. Slovenië ging met 16-11 de rust in en hield ook in de tweede helft de voorsprong vast.



Slovenië is na vier duels nog ongeslagen. Letland staat tweede met zes punten. Nederland heeft twee punten na vier duels en speelt nog tegen Estland en Letland. De eerste twee landen uit elke poule plaatsen zich voor het EK. Ook de beste vier nummers drie uit de acht groepen mogen meedoen aan het eindtoernooi in 2020.