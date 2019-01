Handballers verliezen opnieuw in Oslo

Tegen IJsland was Kay Smits topschutter van Oranje met negen goals. Luc Steins werd gekozen tot man van de wedstrijd. IJsland neemt evenals Brazilië en Noorwegen deel aan het WK, dat komende week in Duitsland en Denemarken begint.



Ondanks de drie nederlagen keek de technische staf van Oranje met een tevreden gevoel terug op de Noorse oefenstage. ,,We hebben kunnen ervaren waar we internationaal staan’', liet assistent-bondscoach Edwin Kippers weten. ,,We zitten er dicht tegenaan, maar zijn nog net niet goed genoeg. We kunnen de wedstrijden nog niet domineren. Verdedigend staan we bij vlagen heel goed, maar we moeten nog consequenter worden, vooral in de dekking. Aanvallend zit het wel goed. We vinden vaak oplossingen om tot scoren te komen.’’



Nederland speelt komende week in Slowakije nog oefeninterlands tegen het gastland en Roemenië.