Handballers zorgen bij EK meteen voor daverende sensatie: zege tegen Hongarije

Natuurlijk is er geen sporter die voor een kampioenschap roept dat hij kansloos is. Of dat hij niets heeft te zoeken in het ijzersterke deelnemersveld. De handbalmannen zagen voor hun EK in Boedapest, uiteraard, ook genoeg kansen. ,,Als we een goede dag hebben kunnen we Hongarije, IJsland en Portugal verslaan’’, stelde bondscoach Erlingur Richardsson. ,,Maar het is voor ons ook een privilege dat we dit EK kunnen spelen. En dan ook nog eens in deze immense hal.’’