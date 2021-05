Handbalmannen op EK in zware poule met IJsland, Hongarije en Portugal

Het EK wordt van 13 tot en met 30 januari 2022 gehouden in Hongarije en Slowakije. Nederland zal de pouleduels gaan spelen in de New Budapest Arena, een hal die eind dit jaar pas klaar zal zijn en waar plek is voor 20.000 toeschouwers. Nederland werd bij de loting niet gekoppeld aan Europees kampioen Spanje. De tegenstanders in de poule eindigden bij het vorige EK wel allemaal hoger dan Oranje. Portugal werd zesde, Hongarije pakte plek negen en IJsland eindigde op de elfde plaats. ,,Onze tegenstanders zijn allemaal sterke teams. Op een goede dag kunnen wij ze verslaan, dan moeten wij wel 100 procent geven”, reageerde bondscoach Richardsson op de loting.

Er zijn op het EK zes poules van vier landen. Daarna is er een tweede fase van twee poules met zes landen, waar de halve finalisten in worden bepaald. De Nederlandse mannen doen voor de tweede keer mee aan het EK. In januari 2020 eindigde het team van als derde in de poule, onder Spanje en Duitsland.



De Nederlandse mannen deden alleen in 1961 mee aan het WK. De Nederlandse handballers plaatsten zich op 29 april voor de tweede keer voor een EK, met een knappe uitzege op Turkije. De ploeg van bondscoach Erlingur Richardsson won vorige week in een lege sporthal in Eskisehir met 32-24. Oranje behield daarmee de tweede plaats in de kwalificatiepoule, die recht geeft op rechtstreekse plaatsing voor de eindronde.