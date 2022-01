Handbalschandaal in Duitsland: speelsters ontdekken camera’s in kleedkamer

Sifan Hassan voor trainings­kamp neergestre­ken in Namibië

Sifan Hassan is neergestreken in Namibië. De tweevoudig olympisch kampioene is in het warme Afrikaanse land voor een trainingskamp. Ze gaat zich in hoofdstad Windhoek voorbereiden op het komende atletiekjaar, waarin de wereldkampioenschappen in juli in het Amerikaanse Eugene de hoofdmoot vormen.

13 januari