Handbalsters hard onderuit tegen Noorwegen, maar halve finale is met klein wonder nog haalbaar

700ste goal Abbingh

Lois Abbingh maakte in de wedstrijd tegen Noorwegen vier doelpunten. De eerste was haar 700ste interlandgoal. ,,Dat is echt wel een mijlpaal, vind ik. Maar ik had er liever ook een overwinning bij gehad. Verliezen van Noorwegen is geen schande. We zijn niet weggespeeld en zijn in de tweede helft blijven vechten. Het kwam in mijn ogen toch vooral aan op details, waardoor het bij Noorwegen beter liep dan bij ons”, meende Abbingh, die toegaf dat ze zich vreselijk had geërgerd aan de Griekse arbitrage. ,,Normaal laat ik me niet uit over de scheidsrechters, maar nu kregen we zoveel beslissingen tegen, dat we onnodig vaak in ondertal kwamen. Tegen Noorwegen, dat heel snel uitbreekt, is het dan moeilijk spelen. Onze ploeg moet het hebben van knokken in de dekking. Op dit niveau is het feller en harder. Dan is het vreemd dat we nu steeds tegen een 2-minutenstraf opliepen, terwijl we bij vergelijkbare momenten in de vorige wedstrijden een vrije bal kregen.”