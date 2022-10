Handbalsters krijgen pak slaag van wereldkampioen Noorwegen

De Nederlandse handbalsters hebben hun tweede wedstrijd in het oefentoernooi uit de Golden League met ruim verschil verloren van Noorwegen. De regerend wereldkampioen won in Aarhus met 27-19. Laura van der Heijden was topschutter aan Nederlandse zijde. In haar 250ste interland maakte ze zes doelpunten.

Bondscoach Per Johansson van Oranje koos tegen de Noren voor veel jonge speelsters zonder al te veel ervaring. Hij zette de routiniers Estavana Polman en Angela Malestein niet op het wedstrijdformulier.

Noorwegen leidde bij rust met 13-9. De eerste 8 minuten van de tweede helft werd aan beide zijden niet gescoord. Van der Heijden bracht vervolgens de achterstand terug naar twee doelpunten verschil (12-14), maar daarna liep de Noorse ploeg geleidelijk aan steeds verder uit.

De handbalsters hadden vrijdag wel gewonnen van Denemarken, met 30-22. Zwitserland is zondag de derde en laatste tegenstander in het toernooi, dat vooral dient als voorbereiding op het EK, dat in november in Noord-Macedonië, Slovenië en Montenegro wordt gehouden.

Yara ten Holte was op doel weer de eerste keus. Zij neemt de plek in van Tess Wester, die ontbreekt vanwege zwangerschap. Kim Molenaar mocht ook opdraven in de wedstrijd. De talentvolle opbouwspeelster is een aanwinst op de positie die Lois Abbingh doorgaans inneemt. Abbingh is ook afwezig, zij is kortgeleden bevallen. Pipy Wolfs maakte haar debuut in Oranje.

De Golden League is een samenwerking die Nederland, Noorwegen en Denemarken zijn aangegaan. De landen spelen onderling oefenwedstrijden in het jaar dat er geen EK-kwalificatiewedstrijden zijn. De Golden League wordt gespeeld in drie rondes. Elke ronde is een van de drie organiserende landen het gastland en wordt een vierde land uitgenodigd om mee te doen.