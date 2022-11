Handbalsters lijden op EK zware nederlaag tegen Duitsland, halve finale wordt lastig

Oranje begon voortvarend tegen Duitsland en leidde al snel met 8-5. Vanaf dat moment begonnen de aanvallende fouten zich echter op te stapelen en kwam Duitsland vaak heel makkelijk tot scoren. De Duitse handbalsters scoorden viermaal op rij en leidden bij rust met 17-13. Die voorsprong kwam in de tweede helft niet echt meer in gevaar. Duitsland liep alleen maar verder uit en zegevierde uiteindelijk met acht treffers verschil. Angela Malestein maakte acht doelpunten voor Nederland. Laura van der Heijden, Nikita van der Vliet en Bo van Wetering troffen vijfmaal doel.

Keepster Yara ten Holte baalde van de 36 treffers die Nederland moest incasseren. ,,We wisten echt wat Duitsland ging doen”, zei ze bij Ziggo Sport. ,,Maar het ligt ook niet aan de tegenstander. Het ligt echt aan onszelf. We spelen niet met overtuiging. We moeten naar onszelf kijken. Het is nog niet voorbij, maar tegen Spanje moet het zondag wel veel beter. We moeten kijken wat we beter moeten doen en snel schakelen nu.”