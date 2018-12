Handbalsters met speels gemak langs Kroatië

Stonden de gezichten van de speelsters twee dagen eerder nog gespannen in de enerverende wedstrijd tegen Spanje die pas in de laatste seconden in het voordeel van Nederland werd beslist, van nervositeit was vanavond geen sprake. Na de winst op eerst Hongarije en vervolgens Spanje, was Nederland al op voorhand verzekerd van de maximale score in de groepsfase.

Waar Thomsen eerder nog voorzichtig was met haar jonge speelsters - ,,Als ervaren speelsters al gespannen zijn voor een wedstrijd tegen Hongarije, hoe moet het dan wel niet voor debutanten zijn?”, koos ze er nu juist voor jonge speelsters wedstrijdervaring te geven en ze wel op te stellen. Met succes, na de eerste helft stond het 17-10 voor Nederland. In de tweede helft werd die voorsprong moeiteloos verder uitgebouwd en kwam het team geen moment in de problemen.

De handbalsters verplaatsen zich nu van Montbéliard naar Nancy, waar ze zondagavond om 18.00 uur voor het eerst in actie komen in ronde twee. Ze moeten drie wedstrijden in de tweede ronde, welke tegenstanders ze zondagavond in het eerste duel treffen is nog onbekend. Eén van die drie is op voorhand al beladen: de handbalsters treffen daarin hun eerdere bondscoach, Henk Groener, de man die aan het roer stond toen Nederland debuteerde op de Olympische Spelen en daar als vierde eindigde. Hij is op het EK als bondscoach van Duitsland.