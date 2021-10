Handbalsters missen Mayonnade vlak voor WK: ‘Zijn vertrek komt absoluut niet uit de groep vandaan’

Onderzoe­ker conclu­deert dat arbiters fraudeer­den bij bokstoer­nooi Olympische Spelen 2016

30 september Tijdens de Olympische Spelen van Rio 2016 is sprake geweest van manipulatie bij een aantal partijen in het bokstoernooi. Tot die conclusie is Richard McLaren gekomen na maandenlang onderzoek naar fraude door met name arbiters. McLaren presenteerde donderdag in Lausanne zijn eerste bevindingen, die deels woensdag al waren uitgelekt via de Britse krant The Guardian.