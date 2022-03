Handbalsters na zege in klassieker bijna zeker van deelname aan het EK

Aan de lijn is Johansson de rustige observator. Maar als er een groep voor zijn neus staat weet de ervaren coach zijn mond wel te gebruiken. Het heeft tijdens de eerste dagen op Papendal meteen gezorgd voor duidelijkheid. En dat is wat een team graag wil, structuur en heldere afspraken.



Johansson zal daarbij de nadruk leggen op de verdediging van Oranje. Op dat vlak is Nederland zeker geen wereldtop. In aanvallend en creatief opzicht heeft het team wel de mooiste cijfers van iedereen, ook tijdens het WK van Spanje in december. ,,Ik sta er wel bekend om dat mijn teams verdedigend goed in elkaar zitten’’, weet Johansson, die EK-zilver won met Zweden en ook succesvol is met clubteams.