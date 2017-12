Handbalsters na zege op Tsjechië naar halve finale WK

Door Lisette van der Geest vanuit Maagdenburg



Al in de zesde minuut hief de Tsjechische keepster Lucie Satrapova gefrustreerd haar handen in de lucht. Danick Snelder had op dat moment zojuist de 4-1 gemaakt. Vlak daarna maakte Pearl van der Wissel haar debuut op dit WK, sinds 2012 had ze geen interland meer gespeeld. De 33-jarige speelster die zichzelf vijf jaar geleden na het mislopen van olympische kwalificatie had voorgenomen nooit meer voor Nederland uit te komen was zaterdag bij het team aangesloten nadat ze werd opgeroepen door bondscoach Helle Thomsen.



De Tsjechische bondscoach Jan Basny zei voor het toernooi: ,,Ik hoop dat wij de achtste finale halen." Een reëel streven, zo leek het. Bij het laatste WK twee jaar geleden wist Tsjechië zich niet eens te kwalificeren. Maar het team schakelde maandagavond verrassend Roemenië uit en kwam zo zelfs in de kwartfinale tegen Nederland. Nederland liep al vroeg in de eerste helft uit naar 7-1, maar liet Tsjechië vervolgens in de eenentwintigste minuut terugkomen naar 10-9. Het kan Estavana Polman, die op dat moment nog geen minuut gespeeld had, niet hebben verrast. Een dag eerder zei zij: ,,Zij vechten, gaan maar door en geven niet op en het wordt geen makkelijke wedstrijd."



Het was een totaal andere wedstrijd dan tegen Japan, twee dagen geleden, waar moeilijk werd gescoord, hard werd gespeeld en speelsters na afloop met blauwe plekken van het veld gingen. Tegen Japan eindigde de eerste helft in 10-10. Nu gingen de handbalsters met een stand van 17-16 de kleedkamer in. In de eerste minuut na rust maakte Tsjechië de gelijkmaker. Vervolgens nam Nederland de leiding terug, maar nooit met groot verschil.



Pas in de laatste minuten van de tweede helft wist Nederland het verschil uit te breiden tot meer dan vier punten, maar dat was wel nadat Tsjechië in de twintigste minuut de stand eerst gelijk had gebracht. Vrijdag wacht een confrontatie om een plaats in de finale met de winnaar uit het duel tussen handbalgrootmachten Noorwegen en Rusland dat later vanavond in Maagdenburg plaatsvindt.