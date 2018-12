Handbalsters nog niet zeker van halve finale na kansloze nederlaag

Door Lisette van der Geest

,,Noorwegen is kwetsbaar”, zo zei Henk Groener, bondscoach van Duitsland een dag voor de confrontatie tussen Nederland en angstgegner Noorwegen op het EK. Maar de enige ploeg die kwetsbaar was, was Nederland. Morgen moet blijken of het team van bondscoach Helle Thomsen zich kan herpakken voor een cruciale strijd om een plek in de halve finale. Tegenstander: Duitsland, met Groener.

Geen dominantie, geen overtuiging, onrustig spel en duidelijk zichtbare frustratie op Nederlandse gezichten. Op alle fronten was Noorwegen beter in de sporthal van Nancy. Met 7-15 gingen beide teams de rust in, het verschil was op dat moment gemaakt. In de tweede helft besloot Thomsen al snel haar ervaren speelsters rust te gunnen. Het verschil liep vervolgens verder uit naar 16-29.

Nederland was tot vanavond ongeslagen op dit EK. Noorwegen speelt een wisselvallig toernooi, met onder meer verrassend verlies tegen Duitsland in de eerste wedstrijd van het kampioenschap. Maar Noorwegen is ook de handbalgrootmacht bij uitstek, de ploeg won al zeven Europese titels én is het team waarvan Nederland bij de laatste vier belangrijke confrontaties verloor.

Hierdoor rest een opdracht voor het team van Helle Thomsen: gelijkspel of winst. Bij verlies van Duitsland kan Nederland in een situatie terechtkomen waarbij vijf ploegen uit de hoofdronde van zes op zes punten eindigen. Mocht dat gebeuren, dan gaan de doelpunten tellen.

Nederland heeft een groot nadeel ten opzichte van de Duitse vrouwen. De Duitsers speelden zondagmiddag hun laatste wedstrijd speelden, de Nederlandse vrouwen waren pas rond 22.30 uur klaar, wat betekent dat ze minder dan 24 uur later weer moeten spelen.

Thomsen noemde het al voordat ze wist dat het aan zou komen op een beslissend laatste duel in de hoofdronde een ‘onbegrijpelijk en oneerlijk’ EK-programma. Groener zei soortgelijke teksten, al werkt het wedstrijdschema in dit geval voor hem juist in het voordeel. ,,Dat wij waarschijnlijk fysiek beter hersteld en fitter zijn, dat is helder. Maar daar staat tegenover dat Nederland een land is dat de laatste vier toernooien in halve finales stond en drie medailles naar huis bracht. Dus wat is nou een voordeel?” Hij wil maar zeggen: Nederland beschikt over meer ervaring en heeft meer reden tot zelfvertrouwen.

Volledig scherm Lois Abbingh in duel met Veronica Egebakken van Noorwegen. © ANP