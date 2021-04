Handbalsters op Olympische Spelen in poule bij topfavoriet Noorwegen

Vanochtend werd in Basel, op het hoofdkantoor van de International Handball Federation, de loting verricht. Japan mocht als gastland kiezen in welke poule het wil uitkomen. Er zijn twee poules van zes landen. De vier beste landen uit beide poules gaan door naar de kwartfinales. Brazilië, Hongarije, Frankrijk, Spanje, Rusland en Zweden zijn de zes landen in poule B. Het handbaltoernooi wordt van 25 juli tot 8 augustus gehouden in het Yoyogi National Gymnasium in Tokio.



De Nederlandse vrouwenploeg doet voor de tweede keer mee aan de Olympische Spelen. Bij de Spelen van 2016 in Rio de Janeiro werd het team onder bondscoach Henk Groener vierde. Onder de huidige bondscoach Emmanuel Mayonnade werd Nederland in december 2019 wereldkampioen in Japan. Op het afgelopen EK in december werd Nederland teleurstellend zesde. Nederland kwam de eerste poulefase nog door nadat de eerste twee duels werden verloren, maar verloor vervolgens in de tweede poulefase ook vrij kansloos van Noorwegen.