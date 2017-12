Handbalsters openen WK tegen 'sneaky bewegende' Koreanen

Onderschat nooit de Zuid-Koreanen, zo luidt de boodschap van het Nederlands handbalteam voor aanvang van het WK in Duitsland. In de poulefase, die voor Nederland vanavond om 18.00 uur tegen Zuid-Korea begint, lijkt de wedstrijd tegen Duitsland van vrijdag op voorhand de lastigste van de vijf. Maar, topspeelster Nycke Groot voorspelt: ,,Ook tegen Zuid-Korea wordt het heel pittig.''

Door Lisette van der Geest

Zuid-Koreaanse handbalsters zijn namelijk lastig, vindt Groot. Ze zijn snel, 'sneaky in hun bewegingen', explosief en hebben een andere timing bij het gooien. Bovendien trainen zij het hele jaar samen, terwijl de Nederlandse vrouwen uitkomen bij diverse clubs in Europa. De teams lijken aan elkaar gewaagd. Anderhalf jaar geleden bij de Olympische Spelen eindigde de confrontatie tussen beide teams in de poulefase in 32-32.

Voor Nederland telt de poulefase niet alleen om met een goede uitgangspositie de achtste finale te halen. In de komende vijf wedstrijden hoopt Groot in vorm te raken. Na een blessureperiode door een scheurtje in haar bovenbeen ontbeert het Groot, de vrouw die in verleden zo vaak van groot belang was voor haar team, aan wedstrijdritme en is ze nog niet in topvorm. De mondiale concurrentie is groot. Veel zal van haar herstel afhangen.

Wedstrijdritme

Tijdens de laatste voorbereidingswedstrijd tegen Italië bleef Groot uit voorzorg aan de kant. Die wedstrijd werd overtuigend gewonnen met 41-16. Dit was naar verwachting, in tegenstelling tot veel concurrenten koos bondcoach Helle Thomsen een mindere tegenstander, om zo niks te forceren, wedstrijdritme op te doen en ondertussen wel de kans op blessures laag te houden.

Bij het vorige WK, twee jaar geleden, werd Nederland tweede. Ook een jaar geleden won het team, op dat moment voor het eerst onder leiding van Thomsen, het zilver. Het smaakt naar meer. Maar vooralsnog staan de vrouwen er minder voor dan een jaar geleden, zo erkennen zowel Thomsen als Groot. Zo missen sommige speelsters wat wedstrijdritme door kleine blessures. Sanne van Olphen is geblesseerd thuisgebleven, Maura Visser, die Groot had kunnen vervangen, ontbreekt wegens zwangerschap. Estavana Polman is juist in recordtempo teruggekeerd na haar zwangerschap. Hoewel ze fit is, is ook zij nog niet in topvorm. Dit kan veranderen.

Volledig scherm Estevana Polman © Mischa Keemink 2017

Groot is blij met de loting van de poulefase. Na Zuid-Korea speelt Nederland morgen tegen China. ,,Eerst een zware wedstrijd, dan een rustigere'', zegt ze. ,,En zo gaat het door. Dat is prettig, door die afwisseling kunnen we iets makkelijker herstellen.''

Speelschema Nederland tijdens het WK handbal in Duitsland, groepsfase:

Zaterdag 2 december, 18.00 uur: Nederland – Zuid-Korea.

Zondag 3 december, 18.00 uur: China – Nederland.

Dinsdag 5 december, 15.30 uur: Nederland – Kameroen.

Woensdag 6 december, 15.30 uur: Servië – Nederland.

Vrijdag 8 december, 18.00 uur: Nederland – Duitsland.

Nederland zit in Groep D en speelt alle groepswedstrijden in Leipzig. De indeling van deel twee van het toernooi, plus de locatie, is afhankelijk van het eindresultaat in de poulefase.