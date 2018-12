Handbalsters rechtstreeks geplaatst voor WK 2019

Het bereiken van de laatste vier op het EK handbal in Frankrijk, levert het Nederlands vrouwenteam een rechtstreeks ticket voor het WK van 2019 in Japan op. Het houdt in dat Oranje geen play-offs hoeft te spelen.

Frankrijk was als wereldkampioen van 2017 al zeker van een plek in de mondiale eindronde, maar de overige drie halvefinalisten voegen zich bij het gastland van de huidige Europese titelstrijd. Naast Nederland zijn dat Rusland en Roemenië.

Lees ook Handbalsters naar halve finale EK na winst op Duitsland Lees meer

De handbalsters plaatsten zich door een riante zege op Duitsland (27-21) voor de halve finales, die in Parijs worden afgewerkt. Geen enkel ander land slaagde er in bij de laatste vijf titeltoernooien (WK 2015, Olympische Spelen 2016, EK 2016, WK 2017 en EK 2018) steeds de laatste vier te halen. Zelfs titelverdediger Noorwegen niet, dat dinsdag weliswaar Oranje versloeg, maar in de Franse hoofdstad slechts om de vijfde plaats mag spelen.

Bekijk hier de samenvatting van Nederland - Duitsland.

‘Weer in de halve finales; dit went nooit’

Logischerwijs zorgde de cruciale zege op Duitsland voor enthousiasme in het Nederlandse kamp. Estavana Polman kon haar geluk niet op. ,,We staan weer in de halve finales, nee dat verveelt nooit’', glunderde de gangmaker van Oranje, die zes keer scoorde.

Polman gaf toe dat de zware nederlaag op dinsdag tegen Noorwegen (29-16) hard was aangekomen. ,,Maar we zijn daar snel overheen gestapt. Het is dan heel lekker als je een dag later zo’n pot kan spelen. We hebben er met zijn allen voor gevochten; de dekking stond weer goed en de aanval was prima, al was het niet altijd mooi. We wilden Duitsland afmaken en dat is gelukt. Ik ben zó trots op deze ploeg.’'

Polman kan niet wachten naar Parijs af te reizen, waar Frankrijk vrijdag de tegenstander is in de halve finales. ,,Heerlijk. Al dat publiek tegen je in een vol stadion. Ik vind dat lekker hoor, we gaan ervoor.’'

Na afloop kreeg de uitgelaten Polman door dat de overwinning van Nederland op Duitsland een grote domper betekende voor titelverdediger Noorwegen. De zevenvoudig kampioen eindigde als derde in de hoofdronde en bereikte niet de laatste vier. Sterker nog; het is voor het eerst sinds 2000 dat Noorwegen niet in de finale staat van een EK. ,,Wij hebben Noorwegen niet verslagen, maar wel naar huis gestuurd. Lekker hoor.’’