Handbalsters starten EK met fraaie zege op Hongarije

De Nederlandse handbalsters hebben hun eerste wedstrijd op het EK gewonnen. Met 28-25 was de ploeg van bondscoach Helle Thomsen in het Franse Montbeliard te sterk voor Hongarije.

Door Lisette van der Geest

Thomsen begon de wedstrijd met Martine Smeets, Nycke Groot, Kelly Dulfer, Jessy Kramer, Laura van der Heijden, Debbie Bont en Tess Wester. Een duidelijke keuze voor ervaring, de jonge talenten bleven op de bank. De eerste helft verliep wisselvallig en met veel fouten. Nederland kon zeker aan het begin niet domineren, maar maakte tegen het einde een inhaalslag. Na twintig minuten ging Hongarije nog aan de leiding met 8-5, maar voor de rust had Nederland de score teruggebracht naar 11-11.

Ook ervaring heeft soms een warming-up nodig, zo bleek in het voor driekwart gevulde stadion in Montbeliard. Na een matige eerste helft was Nederland duidelijk de betere partij, vooral in het eerste deel van de tweede helft.

Het team van Thomsen werd op voorhand door de Franse pers aangekondigd als de favoriet van poule C, met Groot genoemd als Nederlandse ‘superstar’. Groot, in de clubcompetitie uitkomend voor het Hongaarse Gyori, was vanmiddag actief in de rol van aanvoerder, het gevolg nu Danick Snelder met een zware rugblessure thuis in Nederland is.

Dat laatste maakt dat Groot in aanloop naar de wedstrijd al uitsprak dat Nederland geen titelfavoriet is. Door het wegvallen van Snelder en het stoppen van Yvette Broch een paar maanden geleden, is de cirkel van Nederland ernstig verzwakt. Als oplossing koos bondscoach Thomsen tegen Hongarije voor Kramer en een vooral in de tweede helft sterk spelende Dulfer. De 20-jarige Merel Freriks, debutante, bleef langs de kant.

Hongarije op papier zwaarste tegenstander

In poule C, waar ook Kroatië en Spanje inzitten, was Hongarije op papier de zwaarste tegenstander voor de Nederlandse vrouwen. In maart in Eindhoven - al wist ze dat destijds niet tevens de laatste wedstrijd van Broch- verloor Nederland met een doelpunt verschil van Hongarije (22-23). Een paar dagen daarvoor was het andersom en greep Nederland met 19-18 de winsts.

De Nederlandse handbalsters pakken belangrijke punten voor hun streven verder in het toernooi te komen. Een jaar geleden tijdens het WK in Duitsland kende het team van Thomsen een moeilijk toernooi. Lois Abbingh was de enige speelster in vorm. Op karakter bereikten ze de halve finale, zo verklaarden Wester en Groot later, al wonnen ze uiteindelijk het brons.