Handbalsters treffen angstgegner Noorwegen in groepsfase WK

Podcast Hardloop­pod­cast De Pacer: Door beter bewegen harder lopen

9:14 In de vierde aflevering van De Pacer is Errol Esajas te gast. Topsporters als Kiki Bertens en Denzel Dumfries prikkelen hun lichaam bij deze bewegingscoach. Maar de man met een atletiekhart traint ook recreanten. Waar werkt hij aan? Esajas vertelt over zijn visie en werkwijze.