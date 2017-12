Handbalsters zeker van achtste finales na bikkelhard duel met Kameroen

Door Lisette van der Geest



Een halve wurging hier, vingers in een gezicht daar, de poulewedstrijd tussen Nederland en Kameroen was geen toonbeeld van mooi handbal. Er werd in de derde poulewedstrijd van het WK in Leipzig hard gespeeld. Dat maakte het druk voor de scheidsrechter, die met grote regelmaat vooral Afrikaanse speelsters met een tijdstraf richting bank verwees. Nederland won vanmiddag met 29-22

De ploeg van bondscoach Helle Thomsen is hiermee verzekerd van een plaats in de achtste finale. Welk team ze daar treffen is echter nog onbekend. Na een slechte start van de poulefase, zaterdagavond tegen Zuid-Korea, staat Nederland inmiddels op drie keer winst en een keer verlies. Er zijn nog twee wedstrijden te gaan.

Op voorhand wist Nederland dat het zwaar zou worden tegen de over het algemeen lange en brede speelsters van Kameroen. Thomsen zei zondagavond vooruitblikkend al: ,,Ze spelen hard, het zal zwaar worden. Ik hoop dat we zonder blessures eindigen.” Sterspeelster Nycke Groot, terugkomend van een dijbeenblessure en een belangrijke waarde in de ploeg met het oog op de volgende ronde, werd in het tweede deel van de wedstrijd uit voorzorg langs de kant gehouden

Met een stand van 14-8 ging Nederland de rust in. Al bleef het onderlinge verschil geruime tijd nagenoeg gelijk, de voorsprong was de gehele wedstrijd geen moment in gevaar. Kameroen dankt de uiteindelijke stand vooral aan een sterk spelende keepster, Noelle Mben Mbediang. Waar Nederland veel kansen weggaf. Debbie Bont werd echter verkozen tot beste speelster van de wedstrijd.

,,Het was een slechte wedstrijd, onwijs hard. We hebben het overleefd'', aldus Yvette Broch na afloop. Angela Malestein vroeg zich af: ,,Hoe is het mogelijk dat dit soort teams op het WK staan.''

Bikkelhard

Bondscoach Helle Thomsen was niet te spreken over het harde spel van de tegenstander: ,,Kameroen was bikkelhard. Ongelooflijk.''

Morgen speelt Nederland tegen Servië, vrijdag wacht de klapper tegen gastland Duitsland. De eerste vier teams van de poule gaan door naar de achtste finale. Daar kruist de poule van Nederland die van de 'poule des doods’ met onder meer Denemarken, Brazilië, Montenegro en Rusland.

Programma groepsduels:

Morgen 6 december, 15.30 uur: Servië – Nederland

Vrijdag 8 december, 18.00 uur: Nederland – Duitsland

De wedstrijden van Oranje zijn live te zien op Ziggo Sport en in samenvatting op AD.nl.

