Handboogschutter Wijler naar finale op EK

Wijler was het toernooi na twee byes begonnen in de derde ronde en versloeg achtereenvolgens de Belg Jarno De Smedt, de Fin Samuli Piippo en de Oekraïner Oleksi Hoenbin. Wijler is de nummer drie van de wereld, zijn komende tegenstander Olaru bezet een bescheiden 67e plaats.



Ivanitski was in de derde ronde verantwoordelijk voor de uitschakeling van Sjef van den Berg.



Mike Schloesser strandde op het onderdeel compound in de kwartfinales. Nadat de nummer één van de plaatsingslijst had gewonnen van de Belg Brend Frederickx en de Pool Lukasz Przybylski, was de Fransman Pierre-Julien Deloche net te sterk: 145-144. Peter Elzinga verloor in de derde ronde van de Turk Evren Cagiran.