Handboogschutters grijpen zilver bij gemengde teams op WK

Márquez ontwijkt chaos en wint in Catalonië

15:15 Marc Márquez heeft een makkelijke zege behaald in de MotoGP. De regerend wereldkampioen ontweek vroeg in de Grote Prijs van Catalonië een grote crash en reed daarna onbedreigd naar zijn vierde overwinning van het seizoen. De Spanjaard uit het fabrieksteam van Honda verstevigde zijn leidende positie in het kampioenschap.