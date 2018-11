‘Happy returns’ voor LeBron James in Cleveland

Cavaliers stond de afgelopen vier seizoenen steeds in de NBA Finals (winst in 2016) tegenover Golden State Warriors, maar is nu met twee zeges en veertien nederlagen de slechts presterende ploeg in de NBA.



James was niet alleen goed voor 32 punten. Hij pakte ook veertien rebounds en zeven assists. In de slotfase leidde Cavaliers nog met tien punten verschil, maar een score van 16-3 voor de Lakers liet de vrijwel zeker derde seizoenzege van Cavaliers weer als sneeuw voor de zon verdwijnen.