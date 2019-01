Harden schiet met 61 punten clubrecord Rockets aan flarden

Twijfelen­de Vonn worstelt met nieuwe blessure

23 januari De Amerikaanse skiester Lindsey Vonn heeft zich voor de eerste training op de afdaling in Garmisch-Partenkirchen afgemeld. De 34-jarige diva worstelt nog met een kuitblessure, die ze naar eigen zeggen vorige week bij de training in Cortina d'Ampezzo opliep. Mede daardoor verliep haar rentree in het wereldbekercircuit niet naar wens.