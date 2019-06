Hardlooppodcast De Pacer: Door beter bewegen harder lopen

In de vierde aflevering van De Pacer is Errol Esajas te gast. Topsporters als Kiki Bertens en Denzel Dumfries prikkelen hun lichaam bij deze bewegingscoach. Maar de man met een atletiekhart traint ook recreanten. Waar werkt hij aan? Esajas vertelt over zijn visie en werkwijze.

Wat zijn de plannen van De Pacer?

Pim Bijl en Eric Brommert bespreken in elke aflevering de bijzondere wereld van het hardlopen. We nodigen spraakmakende gasten uit met inspirerende verhalen en pakken de actualiteit en de topsport mee. Terugkerend thema is de voorbereiding van Pim op de Marathon van Rotterdam volgend jaar, waar hij onder de 2 uur en 45 minuten wil lopen.

Wat kunnen we verwachten?

Deskundige kroegpraat over momenten die voor iedere loper op elk niveau herkenbaar zijn. Van de intervaltraining die lekker ging of juist voor geen meter, het herstelloopje met veel te zware bovenbenen in de regen, de duurloop op vakantie, een heerlijke trailrun, tot het trainingswedstrijdje op de baan om de vorm te testen. We geven samen met onze gasten tips & tricks om het loopplezier te verhogen.

Wie zijn de makers?

Pim Bijl (26), sportjournalist van het AD en in die rol ook atletiekverslaggever op de grote toernooien. En Eric Brommert (51), een wandelende hardloopencyclopedie, hardloopondernemer en al jaren ‘race-regisseur’ van de Marathon Rotterdam, de man op de motor naast de kopgroep. Zij geven de hardlopende luisteraar, beginnend of al fanatiek, in deze podcast advies. Want hardlopen lijkt zo eenvoudig, maar blijkt vaak razend complex.