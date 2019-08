Hardlooppodcast De Pacer: Een vlucht door vijftig jaar atletiek met Jos Hermens

Dit keer te gast: Jos Hermens, autoriteit in de atletiek en spraakwaterval. In wat klinkt als een vlucht door vijftig jaar atletiek spreekt de bevlogen Hermens over anarchisme, de Sixties, trainingsweken van 350 kilometer, zwart-witbeelden van Abebe Bikila, de opkomst van de Afrikaanse langeafstandslopers, de evolutie van zijn sport, regels waar hij tegen strijdt, een concert van Pink, de wereldkampioenschappen in Doha en geraniums.