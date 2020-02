Hari bokst op 20 juni in Ahoy tegen Roemeense trainingspartner Verhoeven

WK Surfen Badloe wint strijd om olympisch ticket, Van Rijssel­berg­he komt net tekort

9:52 Dorian van Rijsselberghe had zijn zinnen gezet op een unieke derde olympische gouden medaille in het windsurfen. Maar hij is er straks in Tokio niet bij. Op het beslissende WK werd hij in het onderlinge duel om één ticket geklopt door teamgenoot, vriend en nu dus ook plaaggeest Kiran Badloe.