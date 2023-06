Haring, de koning én haar dierbaren: zeezeilster Rosalin Kuiper is weer even thuis

Populari­teit Femke Bol stijgt tot grote hoogte: 'Het is echt ongekend, mensen denken dat ik een superhuman ben’

Nergens kun je de populariteit van een Nederlandse atleet beter meten dan bij de FBK Games, ’s lands grootste atletiekwedstrijd. En in Hengelo ervoer Femke Bol hoezeer de fans haar in het hart hebben gesloten. ,,Het is echt ongekend. Mensen denken dat ik een of andere superhuman ben.”