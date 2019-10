Hassan blij maar ook woedend: ‘Ik ben m'n hele leven al schoon!’

Legende Biles turnt nieuw element de boeken in op vloer

21:48 Simone Biles heeft bij de WK in Stuttgart officieel een nieuw element de boeken in geturnd. De 14-voudig wereldkampioene liet in de kwalificaties op vloer haar triple-double zien. Eerder had ze bij de Amerikaanse kampioenschappen al in haar eerste sprongserie de dubbele salto achterover gehurkt met drie schroeven laten zien.