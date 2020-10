Hassan doet mee aan alternatieve FBK Games

Sifan Hassan wint 5000 meter in Ostrava

8 september Sifan Hassan heeft in Ostrava een race over 5000 meter gewonnen. De Nederlandse wereldkampioene op 1500 en 10.000 meter kwam bij wedstrijden om de Golden Spike tot een tijd van 14.37,85. De Keniaanse Sheila Chelangat gaf als nummer 2 bijna 3 seconden op de winnares toe (14.40,51). Maureen Koster finishte als zevende in 15.20,93.